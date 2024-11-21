日本宮崎小店10人前烏冬　碗大過塊面　食客讚美味價錢親民｜有片

日本網民分享，宮崎縣宮崎市有一間名為百姓烏冬（百姓うどん，Hiyakushiyou Udon）的餐廳，其招牌菜是特大份的將軍盛（10人份量）烏冬。從網民上載的影片可見，盛載烏冬的碗比廚師的面還要大，而這碗份量十足的將軍盛盛惠2060日圓（約103港元）。



網民分享宮崎市百姓烏冬餐廳廚師如何炮製這碗10人份量的烏冬：

從影片可見，這件餐廳使用的碗巨大無比，比廚師的面龐還要大。而廚師需要花費大量的時間去準備這碗可供10人享用的烏冬，除了烏冬以外，其他像蔥的配料都是10人份。

這麼大一碗烏冬只需100港元左右的價錢，難怪當地的小朋友也對這個將軍盛趨之若鶩。

而這間餐廳除了提供特大份的烏冬之外，也提供特大份的彩虹刨冰，好此道的朋友不妨一試。

百姓烏冬（百姓うどん）

地址：日本宮崎縣宮崎市大塚町乱橋 4502-1