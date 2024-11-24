付費上班？印度公司招人才不付薪1年還收錢18萬　爆爭議後CEO回應

印度外賣平台應用程式（App）公司Zomato招聘機構幕僚長（chief of staff），不但表明首年工作期間沒有薪水，還要付費200萬盧比（約18萬港元），引發爭議，行政總裁戈亞爾（Deepinder Goyal）之後回應指，不會真的收取費用，只是為了尋找「珍惜學習機會」的求職者。



印度外賣平台應用程式公司Zomato的招聘廣告引發爭議（X@Deepinder Goyal）

根據戈亞爾最初11月20日在社交網站X（前稱Twitter）發布的招聘告示，獲聘的機構幕僚長在首年不會獲發薪水，反而要繳交200萬盧比（約18萬港元），款項會捐到慈善機構，公司也會捐出500萬盧比（約46萬港元）到慈善機構。

至第2年，獲聘者開始得到薪水，帖文指年薪不會低於500萬盧比（約46萬港元）。

招聘告示指，公司相信求職者應是為了學習機會而應徵此工作，而不是為了高薪或讓履歷變得亮麗。

印度外賣平台應用程式公司Zomato行政總裁戈亞爾（X@Deepinder Goyal）

告示並列出應徵方法，就是寫一封不多於200字的求職信，電郵給戈亞爾，不需要提供工作履歷表，只需在200字內說出自己想講的事。

事件爆出爭議後，戈亞爾回應稱，共收到逾18,000個求職申請，他指公司不會真的收取200萬盧比費用，稱「收錢」一事只是篩選求職者的方法，以尋找珍惜學習機會的求職者，他稱「我們讓這份工作對大多數人失去吸引力」。