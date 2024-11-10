韓國旅遊注意！恙蟲病「病例增8倍」　症狀似感冒或有致命併發症

韓國疾病管理本部表示，最近3週「恙蟲病」病例快速上升，恙蟲體積小、不易發現，由於在攝氏10至15度的環境下最為活躍，因此韓國11月是恙蟲的活動高峰期，民眾若要去韓國遊玩要提高警覺。



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恙蟲病顧名思義就是由恙蟲病（Orientiatsutsugamushi）感染引起的急性發熱性疾病，人類叮咬後感染，臨床症狀有發熱、斑點狀斑疹、頭痛等症狀，症狀像一般感冒，較特別的病徵是被叮咬的部位會出現黑痂，恙蟲多出現在草叢中。



報道指出，韓國恙蟲病的患者在過去3週內急劇上升超過3倍，而疑似恙蟲病患者的人數也從58人增至459人，數量成長近8倍。

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在韓國，每1000名感染者中，約有2人死亡，致死率達千分之二，也有報告指出，部分患者被恙蟲叮咬後，同時也會感染更加致命的「重症熱性血小板減少綜合症」，衛生單位提醒，在出現疑似症狀的感染初期，到醫院一定要向醫療人員告知野外活動史，幫助醫生做出必要的治療判斷。



根據台灣衛福部的資訊，為了預防避免暴露於恙蟎滋生的草叢環境，如果到郊區、戶外活動或工作必須接觸草叢環境時，應做好個人防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，離開草叢環境後應儘速沐浴並更換全部衣物，避免恙蟎的附著和叮咬，以降低感染風險。

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