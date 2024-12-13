英國政壇午餐爭議　保守黨魁：「三文治非真正食物」

三文治是不少人的午餐熱門食物，而在三文治發源地英國，當地政壇最近就因為這款食物成為朝野雙方的討論焦點。



《衛報》及天空新聞（Sky News）等傳媒12月12日報道，在野保守黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）接受《Spectator》訪問時，被問到她有沒有在午餐時間休息時，聲稱「午餐是留給沒用的人」，又表示自己會帶食物並邊吃邊工作。她覺得「很多時都沒有空…有時會選擇吃牛扒。」

栢丹娜在訪問中亦形容自己不喜歡三文治，指「不認為三明治並非真正的食物，而是早餐的一部分」，揚言「不會碰鬆軟的麵包」。

栢丹娜（Kemi Badenoch）11月2日正式成為保守黨黨魁，是首位非裔主要政黨領袖。（Reuters）

唐寧街（Downing Street）首相府被問到首相施紀賢（Keir Starmerr，又譯施凱爾或斯塔默）對三文治的看法時，稱對在野黨領袖帶牛扒做午餐的言論感到驚訝，指施紀賢在午餐時吃三文治感到相當滿意。

首相府發言人表示，三文治是英國偉大的習俗，而根據英國三文治協會（British Sandwich Association）的資料顯示，三文治每年為當地經濟帶來80億英鎊進帳。發言人亦提到，施紀賢喜歡吃吞拿魚三文治，有時亦會吃焗芝士三文治。

柏丹娜之後炮轟施紀賢，批評對方有時間回應自己關於午餐的笑話，卻無暇顧及農民生計。

施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）認為三文治是英國偉大的習俗。（Reuters）

報道提到，保守黨的上一任黨魁、前首相辛偉誠（Rishi Sunak）曾形容三文治是自己最喜歡吃的料理，而且公司三文治伴薯條，再加上一罐可樂就是他的至愛。