長命十多年不是夢？美國78歲博士每週吃6食物　自稱生物年齡減20

美國一名78歲的博士表示，自己靠著每週固定攝取的6種食物，讓他的「生物年齡」比實際年齡還要年輕了20歲，強調儘管對於壽命長短，基因佔了很大一部分，但食物的選擇影響也至關重要，若選擇得當很有可能多活十幾年。



據《商業內幕》報道，克里夫蘭診所的首席健康官，現年78歲的洛伊忍博士（Dr. Michael Roizen）撰寫過多本有關長壽的書籍，他告訴《商業內幕》，儘管自己已78歲，但「生物年齡」卻只有57.6歲。不過值得注意的是，目前學界對於如何定義與測量生物年齡，尚未達成共識。

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洛伊忍博士表示，雖然基因在預期壽命中扮演重要角色，但「人們必須了解，你可以掌控自己的壽命與生活品質，這是最重要的事。」也就是生活型態因素如何影響基因的開啟與關閉，強調「你的選擇至關重要。」



洛伊忍博士舉例表示，《自然》（Nature）期刊在2023年發表的一項研究發現，長期轉換到有益長壽的飲食習慣的人，更有可能多活十幾年。研究人員指出，這可能是因為參與者攝取了更多全穀物、堅果和水果，同時減少了含糖飲料和加工肉品的攝取。洛伊忍博士也列了6種食物，並說，即使是在飲食中添加最少量的這些食物，也可能對健康產生正面影響。

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以下是他每週攝取的六種食物：

1. 橄欖油：洛伊忍博士每天會攝取一湯匙的橄欖油。《美國心臟病學會期刊》在2022年發表的一項研究發現，每天攝取超過半湯匙橄欖油的人，死於心血管疾病的風險降低19%、死於癌症的風險降低17%、死於神經退化性疾病的風險降低29%。

2. 三文魚：洛伊忍博士嘗試每週吃一次三文魚。據2022年發表在《歐洲營養學期刊》（European Journal of Nutrition）的一項研究顯示，每週吃一到兩次魚，與各種原因導美國國家癌症研究所的研究人員在2018年進行的一項研究也有類似結果。該研究發現，根據2015-2020年美國飲食指南，每週至少攝取227克魚類的參與者，死於心血管疾病、癌症或阿茲海默症的風險降低10%。

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3. 黑朱古力：洛伊忍博士建議「每天吃一點點」黑朱古力並不難。據《商業內幕》先前報道，黑朱古力與降低血壓、降低膽固醇和降低心臟病風險有關。

4. 菇類：洛伊忍博士將菇類視為一種補充品，每週至少吃5次。他說：「我最喜歡的午餐之一是MLT（蘑菇、生菜、番茄），不是BLT（培根、生菜、番茄），這絕對健康，味道也很棒。」菇類含有麥角硫因（ergothioneine），賓夕法尼亞州立大學的研究人員將其稱為「長壽維生素」，因為它具有抗氧化和抗發炎作用。

5. 牛油果：2023年發表在《美國心臟協會期刊》（Journal of the American Heart Association）的一項研究發現，每週食用2份牛油果與冠狀動脈心臟病和心血管疾病的風險降低有關。牛油果含有單不飽和脂肪酸和多不飽和脂肪酸，有助於預防心血管疾病。

6. 椰菜花：洛伊忍博士會將椰菜花與橄欖油混合，製成「椰菜花奶油」，作為塗抹醬使用。根據2021年發表在《藥理學前沿》（Frontiers in Pharmacology）的一篇研究綜述，包括椰菜花在內的十字花科蔬菜，與降低癌症風險以及預防和治療其他慢性疾病（如心血管代謝障礙、阿茲海默症（Alzheimer's disease，簡稱AD）、抑鬱症和肌肉骨骼疾病）有關。

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