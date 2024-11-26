全球最長壽家族午餐必吃這3食物　9兄弟姐妹年齡總和逾860歲

意大利的梅利斯家族（Melis family）有9個兄弟姊妹，他們的年齡總和有861歲，成為全球最長壽家族，打破健力士世界紀錄。專家發現，他們午餐必吃3種食物，或有助於長壽。



2024年3月，《太陽報》報道這個家族9個手足的年齡加起來有861歲，家中大姐更是活到108歲，他們住在世上5個罕見的長壽地帶之一：意大利撒丁島。

2023年，梅利斯兄弟姐妹出演Netflix紀錄片《活到100歲：藍色地帶的秘密》（Live to 100: Secrets of the Blue Zones）。節目跟隨美國作家Dan Buettner拜訪梅利斯一家，他們所在地的人普遍壽命長過平均值。

Dan Buettner拜訪梅利斯家族後，分享這個長壽家族的飲食秘訣，發現他們午餐必定吃這三道菜：

梅利斯一家住在意大利撒丁島一個偏遠村莊，家中9個兄弟姐妹都很長壽。2012年這家人獲健力士世界紀錄任證，成為世界上最長壽的家庭。當時9人年齡總和為818歲。（Instagram/ @danbuettner）

三豆蔬菜通心粉湯

這是一種湯粉，包含鷹嘴豆、花斑豆和白腰豆和等蔬菜。

營養師Samantha Cassetty表示，壽命最長、最健康的人每天都會吃半杯到一杯豆子。她還說：「研究表明，每週吃30種獨特的素食可改善腸道多樣性，有助腸道，從而降低血壓和膽固醇、抗發炎、調節情緒、改善體重和促進營養吸收。」

花斑豆和鷹嘴豆富含營養、蛋白質和纖維，不含膽固醇；美國健康線上（Healthline）表示，白豆中除了纖維和蛋白質，還有豐富的微量元素，包括葉酸、鎂和維他命B6。

酵母麵包

酸種麵包也不宜食過量，一片約32克熱量是68千卡，2片已等同半碗白飯了。（debbie widjaja@unsplash）

這種麵包又稱酸種麵包，是一種通過乳桿菌科細菌和酵母發酵製成的麵包，在發酵前它們是生麵團，發酵後烘烤製成，烘烤過程中會產生酸味。

Samantha Cassetty表示，自然發酵的酵母麵包不會產生與白麵包相同的血糖值，有助於維持更健康的血糖水平，避免因高血糖而導致胰島素阻抗和第2型糖尿病。

小杯紅酒

適量飲用紅酒有助於健康。（Getty Images）

用過午餐之後，梅利斯一家還會喝一小杯紅酒，每杯2至3盎司（約59到88毫升）。Samantha提出，適量飲酒有助提高「好膽固醇」（即高密度膽固醇，HDL）水平。

家族中有多位百歲老人

據《衛報》2021年報道，家族大姐康索拉塔·梅利斯 (Consolata Melis) 於2015年去世，享年108歲，是鎮上存活時間最長的公民。她的妹妹克勞迪娜 (Claudina) 於2016年去世，享年103歲。隨後瑪麗亞 (Maria) 和安東尼奧 (Antonio)也去世，分別享年100歲和97歲。