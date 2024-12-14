遊日情報｜巨型黃鴨華麗現身大阪賀聖誕　展期至12月25日｜有片

由荷蘭藝術家霍夫曼（（Florentijn Hofman）創作，港人熟悉的巨型黃鴨（Rubber Duck）12月13日在日本大阪閃亮登場，作為「中之島WEST冬之物語2024」（中之島ウエスト・冬ものがたり2024）活動的一環，每日日落後還會點燈照亮黃鴨，活動至本月25日止，路過大阪過聖誕的朋友不妨前往探訪這位「老朋友」。



日本網民分享黃鴨仔現身大阪的影片：

荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型黃鴨現身大阪堂島川，作為「中之島WEST・冬之物語2024」活動的一部份，每日日落後還會點燈照亮黃鴨。

中之島WEST・冬之物語2024（中之島ウエスト・冬ものがたり2024）

日期：2024年12月13至25日

點燈時間：17:00-22:00

地址：大阪府大阪市福島區福島1-1福島港

官方活動網址：https://nakanoshima-west.jp/fuyumonogatari2024/