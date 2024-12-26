巴西亞馬遜隱世部落影像曝光　村落周邊佈滿木釘　語言信仰都是謎

巴西國家原住民保護機構（FUNAI）本周發布一系列照片，披露一個名為馬薩科（Massaco）的與世隔絕的原始部落，他們在亞馬遜雨林中狩獵維生，為阻止外人進入，他們在村落周圍土地上埋下上千鋒利的木釘，其語言、社會結構至今成謎。研究者通過在雨林中設置的攝像機，獲得這個部落生活的影像。



英國《衛報》報道，馬薩科為巴西已確認的28個與外界隔絕的部落之一，這個部落生活在巴西與玻利維亞邊境、森林砍伐嚴重的朗多尼亞州（Rondonia），雖然被人以流經該地區的河流「馬薩科」命名，但沒有人知道他們如何稱呼自己。

據指，馬薩科部落擅長使用長弓狩獵，隨季節移動居所，會在雨季開始時燒毀天然草原，然後在青草重新開始生長時回到這裏。他們還使用可刺穿輪胎的硬木尖刺製成的陷阱保護家園免、受外來者侵害。

自1992年起就在當地紀錄並保護馬薩科族的Altair Algayer稱，部落在90年代初期約有100到120人，現在已經發展到由50個家庭組成，總人數約在200到250之間，說明他們在這些年間興旺發展。

圖為2024年2月17日，自動相機拍攝下來的馬薩科人活動的照片。（FUNAI）

Funai的工作人員會定期在給族人留下金屬工具，同時放置自動攝影機，因此有了這些珍貴的畫面。

根據原住民事務國際工作團隊（IWGIA）的報告，目前有61個已確認的族群居住在亞馬遜及大廈谷（Gran Chaco）地區，另有128個尚未經當局確認。