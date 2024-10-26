拜登就美國政府強迫原住民兒童進入寄宿學校正式道歉

據美國廣播公司（ABC）和美聯社報導，當地時間10月25日，美國總統拜登（Joe Biden）在亞利桑那州一所社區學校，就美國政府強迫原住民兒童進入寄宿學校一事，正式向美洲原住民道歉，稱他們在寄宿學校受到虐待並被剝奪了文化認同。 白宮稱，這是拜登首次以總統身份訪問印第安人保留地，「是歷史性的」。



他表示，對於原住民來說，100多年來，原住民寄宿學校一直是帶有痛苦和恐懼的地方。「成千上萬年僅4歲的原住民兒童被從自己的家庭和社區帶走，被迫進入美國政府和宗教機構開辦的寄宿學校」。

「有記錄的原住民兒童死亡人數接近1000人，實際數位可能要高得多。 失去的幾代人、文化和語言。 失去了信任。 這是極其錯誤的，這是我們靈魂上的罪孽。」拜登說，黑暗可以掩蓋很多東西，但它什麼也抹不掉。

他表示，作為美國總統，「我為我們的所作所為正式道歉」。

「早就該道歉了。 」拜登補充說，「坦率地說，過了50年才道歉這件事沒有藉口。 」他強調，原住民寄宿學校政策以及其所造成的痛苦，「將永遠是一個重要的恥辱標誌，是美國歷史上的一個污點。 很長一段時間以來，這一切幾乎沒有引起公眾的注意，沒有寫在我們的歷史書中，我們的學校也沒有教過」。

據報導，白宮表示，拜登還認為，為了開啟聯邦、部落關係的下一個時代，需要充分認識到過去的傷害。

據白宮介紹，美國聯邦政府管理的原住民寄宿學校旨在通過嚴厲的軍國主義和種族同化主義，摧毀印第安人的文化、語言和身份，從而同化他們。

2021年5月，加拿大不列顛哥倫比亞省的一座原住民寄宿學校舊址發現了215名無名兒童遺骸，震驚國際社會。 美國內政部長哈蘭隨即宣布啟動「聯邦原住民寄宿學校真相倡議」項目，對美國原住民寄宿學校造成的損害和影響進行調查。

10月25日，Susanna Osife在總統拜登於印第安社區吉拉克羅辛社區學校發表講話之前發表講話。（Reuters）

美國內政部2022年發佈的第一份調查報告曾初步估計，超過500名原住民兒童死於寄宿學校。 美媒指出，最新的報告證實，這一「可怕的系統」的規模和範圍超出了人們的想像，其造成的死亡和損失遠遠高於預期。

美國歷史上曾制定一系列法律和政策，建立原住民寄宿學校，在近兩個世紀的時間裹對原住民兒童實施「強制同化」，使原住民兒童遭受身體和精神上的虐待，暴力、藥物濫用和不良童年經歷等問題還造成包括原住民學生認知能力下降等一系列社會問題。

美國內政部2024年7月發佈的一項調查報告顯示，在美國原住民兒童寄宿學校的150年歷史中，至少有973名原住民兒童因遭到虐待或疾病而死亡。

這項調查發現，在1819年至1969年間，至少有18624名原住民兒童被迫進入寄宿學校，他們被強迫「融入白人社會」。 至少有59個宗教團體得到了美國政府的資助，負責運營這些寄宿學校。 在美國全國417所原住民兒童寄宿學校中，有210所由宗教機構經營。

美國內政部官員稱，這些寄宿學校會給原住民兒童起英文名，要求他們參加軍事訓練，並強迫他們從事耕種、制磚、修建鐵路等體力勞動。 報告還承認，實際進入寄宿學校的原住民兒童數量要高於統計數位，可能還有更多兒童在寄宿學校裹生病，但被送回家后死亡。

上述報告還顯示，按照2023財政年度經通貨膨脹調整後的美元價值計算，從1871年到1969年間，美國政府為原住民寄宿學校、其他類似機構和相關「同化」政策撥款超過233億美元（約1811億港元）。

本文獲《觀察者網》授權刊載

