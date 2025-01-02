特朗普開跨年派對再展經典舞姿　馬斯克小兒子影片瘋傳｜有片

12月31日晚上，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦跨年派對，富豪馬斯克（Elon Musk）也攜4歲小兒子X Æ A-Xii（簡稱小X）登場，跟兩個大人一起跟隨特朗普選舉造勢的經典曲目「YMCA」舞動，引起網民瘋傳影片。



▼特朗普海湖莊園跳《YMCA》 馬斯克攜家人出場

2024年12月31日晚上，美國候任總統特朗普在佛州海湖莊園舉辦跨年夜派對，億萬富翁馬斯克也攜小兒子「X Æ A-Xii」、母親Maye Musk亮相。（X/@cb_doge）

社交平台X（舊稱Twitter）影片可見，X騎在爸爸肩上，隨着特朗普競選造勢時愛用的名曲「YMCA」一起舞動，期間還調皮地拍打爸爸腦袋。畫面中還可見馬斯克76歲的母親梅耶・馬斯克（Maye Musk）站在特朗普身旁。

▼候任總統與未來第一夫人梅拉尼婭勁舞

特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）也在Instagram上分享影片，顯示特朗普與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）一同跳舞，還配文祝大家新年快樂。梅耶・馬斯克亦留言，稱讚「跨年活動如此精彩」。

此前有美媒報導稱，特朗普對馬斯克頻頻製造話題、成為新聞頭條於愈發感到惱火。他的前發言人吉德里（Hogan Gidley）則對霍士新聞（Fox News）批此為無中生有。