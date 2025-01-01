新年2025｜美洲民眾歡慶：紐約時代廣場水晶球降落　里約煙花表演

世界各地相繼慶祝迎接2025年，美國紐約時代廣場（Times Square）舉行一年一度的水晶球落球（Ball Drop）儀式，並上演煙花表演；南美洲的巴西里約熱內盧也在海岸沙灘上舉辦大型煙花表演，大批民眾齊聚海灘歡慶新年到來。



當步入2025年1月1日時，紐約時報廣場有一顆發光多邊形水晶球，在倒數聲中緩緩落下，屆時全場歡騰、彩紙飄落，人們互相擁抱，歡慶新一年的到來。這一傳統始於1907年，民眾每年都到時代廣場慶祝除夕跨年夜。

美國中部的阿拉巴馬州、阿肯色州、伊利諾州、愛荷華州等地亦已敲響午夜鐘聲。

而在南美洲，巴西、瓜地馬拉、哥斯大黎加、尼加拉瓜等多個國家與地區也已進入2025年。

其中，巴西里約熱內盧舉辦盛大跨年慶祝活動，有船隻在科帕卡巴纳海灘（Copacabana Beach）附近海上燃放煙花，上萬民眾湧入沙灘歡慶新年到來。有人激情熱吻、歡快相擁。