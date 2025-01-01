新年2025｜Elon Musk為社交賬號改名　突換Pepe the Frog做頭像

全球首富馬斯克（Elon Musk）在新年前夕把他在社媒平台X的賬號名改成Kekius Maximus，並以代表模因幣的綠色青蛙作為頭像，頓時引發網上熱議。



法新社報道，在X擁有超過2億追隨者的馬斯克周二（2024年12月31日）更換的賬號名，集合了另類右翼符號、模因幣（memecoin）和電影《帝國驕雄》（Gladiator）主角的混合體。

馬斯克在新年前夕把他在社媒平台X的賬號名改成Kekius Maximus，並以代表模因幣的綠色青蛙Pepe the Frog作為頭像。（截圖自X@elonmusk）

他還將頭像換成人氣卡通人物「佩佩蛙」（Pepe the Frog），照片中的佩佩蛙身穿古羅馬服，手拿電玩搖杆。

馬斯克保持他一貫的作風，沒有對更改X賬號名和頭像多作解釋，但他的舉動即刻引發連鎖反應。這一變化震動了加密貨幣世界，導致模因幣價格飆升；網絡偵探們也開始討論馬斯克改名只是為了搞笑還是隱藏着什麼信息，或是又一次試圖撼動加密貨幣市場的嘗試。

馬斯克和X沒有立即回應法媒的置評請求。

2024年11月13日，美國華盛頓，圖為馬斯克來到酒店與眾議院共和黨人見面。（Reuters）

馬斯克是美國電動車特斯拉與太空探索技術公司SpaceX創始人和X的所有者，他也是美國當選總統特朗普的心腹。

本文獲《聯合早報》授權轉載

