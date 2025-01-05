日本96歲銀髮族Youtuber爆紅 記錄日常立志出鏡到100歲｜有片
撰文：官祿倡
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網絡時代令不少素人有望博得出名機會，亦有人樂於在網絡平台上傳影片，分享日常生活。日本茨城縣96歲的千代嫲嫲是其中一員，身為銀髮族YouTuber的她，以真實記錄5代共20人大家庭的日常生活廣受歡迎，目標是「繼續當YouTuber到100歲」。
日本《讀賣新聞》報道，名為「最強嫲嫲，有時候有玄孫」（最強ばあちゃんときどき玄孫）的YouTube賬戶，由千代的26歲育有2兒子的曾孫女在2022年2月創辦，至今已有13萬追蹤者。千代今年96歲，過着兒孫繞膝的田園生活，共有3個女兒、7個孫子女、5個曾孫子女及4個玄孫子女。
曾孫女旨在將有關千代生活日常的影片傳上網，其中充滿千代做家事及務農的身影，包括拔草、種植蔬菜等，「希望自己孩子能記得有這麼棒的嫲嫲」。這賬戶目前已有766條影片，每條影片的觀看數量均維持在數萬次，有的甚至超過了170萬次觀看。
許多網友在看完影片後留下「被治愈了」等留言，甚至還收到來自海外的信件。千代嫲嫲興奮地說，「現在是我人生最快樂的時候」。
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