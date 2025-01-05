曾負債600萬日圓　43歲大叔靠「街頭一服務」改寫人生　收入曝光

提到街頭藝人，許多人可能會聯想到唱歌跳舞或魔術表演，但日本一名43歲男子，卻只是舉著一塊牌子站在路邊，上面寫著「很會大力誇獎你」。只要打賞，男子就會設法找出人們的優點，給出讚美。這位自稱「讚美大叔」的男子近日接受日媒訪問，分享他從事這個「新興行業」的契機與收入，以及曾經沉迷賭博、負債上百萬日圓的過往。



綜合《朝日新聞》與《日刊spa》報道，一名自稱「讚美大叔」（褒めますおじさん）的日本男子，平時舉著「會大力誇獎你」的牌子站在街頭，給予陌生人讚美。舉例來說，一名女中學生停下腳步後，他立刻滔滔不絕地表示：

妳看起來活潑開朗、心胸寬廣、反應溫柔、有吸引他人的能力。

女中學生被稱讚約1分鐘後滿足讚嘆「平時幾乎沒有人這樣誇獎我」，打賞150日圓（約7.4港元）後離去。

一名自稱「讚美大叔」的日本男子靠在街頭讚美陌生人讚取小費維生。（X@homemasuozisan）

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「讚美大叔」表示，他在2021年12月30日辭去工作，身上只剩下600日圓（約30港元）。雖然他很憧憬街頭藝人，但不會唱歌或變魔術等技能。後來他靈機一動想到「應該沒有人討厭被讚美」，決定開啟這個新興生意。他透露現在一天平均能誇獎逾30人，單日收入約為1萬日圓（約495港元）。

一名夢想成為諧星與節目企劃的24歲男子，約2年前成為「讚美大叔」的常客：

大叔是我的生活支柱，沒有他可能就沒有現在的我。

男子2年前要進入科技公司工作前，因為小時候被霸凌、口吃和失戀等原因，對自己缺乏自信，但大叔卻看著他的眼睛，認真地說「科技業將成為日本社會的代表性產業，你一定沒問題」，讓男子湧出信心，現在每2個月就會來找一次讚美大叔。

要誇獎初次見面的人並不曾容易，讚美大叔透露：

畢竟第一次見面，稱讚陌生人的內在太虛偽，我會先從外表下手。

他也透露會詢問對方來找自己的理由，找出能誇獎的細節。當剛失戀或被開除的人來找他，他有時甚至會誇讚對方幾十分鐘，讓對方聽到流淚。

「讚美大叔」現在居無定所，靠收入在網咖或商務旅館過夜。他透露18歲時迷上小鋼珠等博弈活動，把薪水都花在賭博上，一度負債600萬日圓（約30萬港元）。父親中風倒下後，他付不出房屋貸款而被迫流浪街頭。他也表示對自己的過去並不後悔，認為重要的是活在當下，而他現在很享受自己的人生。

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