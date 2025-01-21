特朗普集會「點名」18歲兒子 巴倫現身表情似足父親 | 有片
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就職當天，在華盛頓第一資本體育館（Capital One Arena）舉行的勝利集會。期間他的18歲兒子巴倫（Barron Trump）的樣子多次出現在螢光幕時，就獲人群致以熱烈的掌聲，猶如英雄式的歡迎。特朗普在講話提到兒子時，巴倫起立向人群示意，表情神似其父。
特朗普在集會現場向人群說：「我有一個很高的兒子，名叫巴倫。有人聽過他嗎？」他的兒子站起來，向人群豎起大拇指，掌聲越來越響。 「他了解年輕人的選票，」特朗普說。
社交媒體X上則有網民表示：「巴倫就像他父親一樣。他們的言行舉止一模一樣！」
在此次就職典禮上，巴倫與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）一起站在主要位置。當前總統拜登（Joe Biden ）從圓形大廳的講台上走下來時，他則與拜登進行了握手。他還被拍到在國會午餐會上與他父親提名的國防部長候選人赫格塞斯 (Pete Hegseth) 親密交談。
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