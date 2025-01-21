特朗普就職演說　5大重點一次看：盼把美國太空人送上火星？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就任並發表就職演說，期間曾談到他對美國現狀的不滿、未來的寄望，又提及自已去年7月遇刺一事。他也提到其競選活動中的主要議題以及自已將要實現的政策，本文以下將為讀者整理出5大重點。



特朗普以「美國的黃金時代現在開始」作為演講的開始，指在他的領導下，美國將蓬勃發展並再次受到世界各國尊重 。

他接着在演講中批評美國教育和衞生現狀，指上屆政府無法為民眾提供基本服務。他強調：「從這一刻起，美國的衰落將要結束。」

特朗普2025年1月20日簽署多項行政命令，包括退出世界衛生組織，以及推遲TikTok不賣就禁的法例。（Reuters）

特朗普：上帝拯救了我

特朗普在闡述自已將要實施的政策前，一度提及他去年7月13日在賓夕法尼亞州的競選集會上遇刺一事。

特朗普稱：「奪回共和國的旅程並不容易。那些想要阻止我們的人試圖奪走我的自由，甚至奪走我的生命」，並指自己能倖免於難，是因為上帝拯救了他，以讓美國再次偉大。

重啟強硬邊境 欲出兵擊退「入侵」

特朗普其後列出了計劃實施的一系列行政命令，包括移民、邊境問題。他表示將宣布南部邊境進入國家緊急狀態，並恢復其第一個任期內實施的「留在墨西哥」政策。

特朗普更指，自已將向美墨邊境派遣軍隊以擊退「入侵」，並將販毒集團列為外國恐怖組織。他說：「我的責任是保衛我們的國家免受威脅和入侵，而這正是我將要做的事。」

2024年3月22日，當移民從墨西哥進入美國德州埃爾帕索（El Paso）時，一名當地執法人員在邊境站崗。（Reuters）

能源經濟議題

特朗普也提到，他將指示內閣成員應對通脹問題並降低成本，並承諾會宣布國家進入「能源緊急狀態」。他指，美國擁有地球上數量最大的石油及天然氣，因此其政府將利用它來拉低油價，充盈戰略石油儲備，並對全世界出口美國能源。

他重申自已對外國徵收關稅的計劃，並表示他將發布一項旨在停止政府審查的行政命令。特朗普承諾自已將使美國再度成為一個製造業的國家，會結束綠色新政並撤銷電動車補助，以拯救美國的汽車工業。

揚言重奪巴拿馬運河 重新命名墨西哥灣

特朗普其後再提及巴拿馬運河一事，聲稱中國實際「正在營運」巴拿馬運河運行，並形容這條關鍵性運河此前被「愚蠢地」交予巴拿馬，而對方卻違反當初的承諾。

他強調，美國當年是將運河給予巴拿馬而非中國，因此美方現在應收回來。他期間再度表達他渴望將墨西哥灣的名字改為「美國灣」。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓就職典禮當天，在白宮橢圓形辦公室向手拿前總統拜登（Joe Biden）給他的一封信。（Reuters）

盼送美國太空人登上火星

特朗普表示，他的政府將努力實現把美國太空人送上火星的目標。他表示，美國將再次成為一個財富、領土增加的成長國家。他說：「我們將把昭昭天命（Manifest Destiny）帶入星空，並派遣美國太空人在火星上插上星條旗。」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）稱，在場的美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）隨即豎起大拇指，對特朗普這項宣言表示讚揚。