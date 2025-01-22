悉尼植物園「屍花」迎15年來首次盛開　園方為此開直播 | 有片

悉尼皇家植物園（ Sydney's Royal Botanic Garden ）的「屍花」（corpse flower）即將迎來15年來首次盛開，園方為此特別啟動全天候線上直播，吸引民眾守候這一罕見景象。



悉尼的屍花暱稱為Putricia，現在它隨時都有可能會開花，並在枯萎前的24小時內會散發臭味。植物園的園藝師表示，他們已為Putricia設立專用展示區，並配備溫水噴霧器，供數以萬計的遊客參觀。一旦花朵盛開，植物園將開放至午夜，以接待更多遊客。

屍花因其盛開時散發類似腐肉氣味得名。這股氣味主要在吸引蒼蠅前來授粉。尚未盛開的屍花並無異味，而開花後，其花朵壽命僅維持2至3天，若成功授粉則可能僅一天便凋謝。屍花已被「國際自然保育聯盟」（IUCN）列為瀕危物種，全球野外僅存300多株，且數量在持續減少。

這是悉尼皇家植物園的屍花第5次盛開，最近一次是在2010年，前幾次分別為2004年、2006年和2008年。此次植物園觀察到屍花即將開花迹象後，1月17日便將其搬入棕櫚屋（Palm House）溫室對外展示，並啟動24小時直播。許多民眾不僅在線觀看，還親自前往植物園排隊欣賞，期待近距離感受這朵稀有之物的魅力。