英國61歲婦女多次「變身」 代他人參加公民身份測試被捕
撰文：張涵語
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英國一名61歲的婦女因涉嫌使用「大量假髮」和其他偽裝手段，冒充至少14人以幫助他們通過英國公民身份測試（citizenship test）而被捕。
據天空新聞（Sky News）報道，英國內政部（Home Office）稱，這名未具名的婦女違法協助其他人在英國生活測試中「取得不公平的優勢」。她被指控佩戴各種假髮並偽裝成真正的申請人，試圖以不誠實的方式幫他們獲得留在英國的許可。
根據規定，任何希望無限期留在英國或入籍成為英國公民的人，都必須參加英國公民身份測試。
她於周一（27日）在倫敦北部菲爾德鎮（Enfield）的一處地址被捕，警方繳獲了「多份虛假文件和一系列據稱用於欺詐計劃的假髮」。英國內政部表示，詐欺者為他人完成測試可能「導致有人會在沒有經過適當盡職調查的情況下，被錯誤地授予在英國居留的權利」。
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