南極衛星照驚現「巨型外星人臉」　全因這一心理現象作祟？

英媒1月31日報道，一名網民在社交媒體平台Reddit上發布了一張南極的衛星圖片，由於圖片看起來像一張半閉著眼睛、面帶猙獰的「外星人」臉，而引發一眾網民熱議。有網人認為是外星人臉，也有人認為只是巧合錯覺而已，而引起一眾想像的原因竟然與一種心理學現象有關。



英媒《鏡報》（The Mirror）與《每日郵報》（Daily Mail）31日報道，這張外星人的臉的位於南極大陸東南部，一片名為Oates Land的雪地。

圖為攝於2019年11月6日的照片，圖中可以看到位於南極King George Island的一片雪地。（Getty）

從Google地圖看到的衛星圖片顯示，在一片白色的雪地中，「外星人臉」的形象顯得格外突出，清楚見到看似嘴巴、鼻子、一隻眼睛的雪地痕跡。

不過「外星人臉」的形象對每個人而言也不同，有人認為的確看似是外星人，也有人認為像電影《變影金剛》中的角色「柯柏文」。

在Google地圖上輸入「72°00'36.0"S 168°34'40.0"E」座標，即可以看到「外星人臉」的位置：

英媒《每日郵報》（Daily Mail）2025年1月31日報道，有網民在社交媒體平台Reddit上發布了一張南極的衛星圖片，由於圖片看起來像一張半閉著眼睛、面帶猙獰的「外星人」臉，而引發一眾網民熱議。（Google地圖截圖）

事實上，該圖片在2019年已曾在網絡上流傳過，當時陰謀論者則聲稱這證明南極冰層​​下存在一個隱藏的文明。

報道引述美國太空總署（NASA）稱，這情況實際上是一種「幻想性錯覺」（Apophenia）的心理現象，人們有時會把實際上隨機、不相關的數據中看成有模式或連結。因此才會發生把雲、岩層和雪等物體聯想成實際上不存在的東西。