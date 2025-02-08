Nvidia與大學研發AI學習技術　令機械人模仿Kobe Bryant絕技

美國卡內基美隆大學（CMU）與晶片巨頭英偉達（Nvidia）合作研發了一種人工智能（AI）學習技術，使人形機械人能夠模仿一眾體壇名將的標誌性動作，包括已故籃球明星高比拜仁（Kobe Bryant）的後仰跳投（Fadeaway Shot）、勒邦占士（LeBron James）和足球明星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的慶祝動作等。



科技新聞網站Interesting Engineering文章表示，該技術透過在讓機械人在模擬環境中進行初步訓練，模仿人類的動作；並使用增量動作模型，來協助機械人適應現實世界的差異。

多年來，研究人員一直致力於開發具有像人類一樣敏捷性的人形機器人，但大多數努力都集中在移動（locomotion）而不是全身運動（full-body athletic movements）上。

雖然由於硬體限制及比人類更少的關節數量，該機械人可能仍顯得笨拙，但與先前的人形機械人相比，它的靈活性已顯著提高。

AI技術幫助人型機械人可以模仿人類全身運動。（YouTube /@LeCARLab）

這一進步很大程度上歸功於增量動作模型（delta action model），它彌補了模擬物理和現實世界物理之間的差異。透過整合這種校正機制，研究人員將追蹤誤差減少了高達 52.7%，使得機器人能夠執行以前無法實現的複雜全身動作。