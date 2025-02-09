德國極限運動者抓住飛機飛出峽谷進行二次跳傘　創世界先河｜有片

一段令人心跳加速的影片記錄了一位德國跳傘者，成為首位在亞利桑那州大峽谷上空完成極限飛機鈎式跳傘特技的瞬間。



根據贊助該特技跳傘的紅牛（Red Bull）公司介紹，馬諾（Max Manow）在美國小科羅拉多河峽谷（Little Colorado River Gorge）上空成功完成了世界上首個半空中飛機鈎掛動作特技，該特技允許跳傘者持續飛行，而無需着陸和重新打包降落傘。

「我們一直有這個想法，但我們真的不知道該怎麼做，直到我們看到了這個峽谷，」馬諾在影片中説道，影片展示他為實現這一絕技而進行的5個月的訓練。「我的想法是和飛機一起飛進峽谷，然後翻身，和飛機連接起來，飛出峽谷。掛在飛機上已經夠困難了，但被拖着從峽谷到達一個可以再次安全跳傘的高度還是一個未知數。」

德國人馬諾（Max Manow）在小科羅拉多河峽谷（Little Colorado River Gorge）上空成功完成了世界上首個半空中飛機鉤掛動作特技。（影片截圖）

影片顯示，35歲的馬諾身穿定製的翼裝從一架裝飾有紅牛標誌的塞斯納（Cessna）182 Skylane飛機上跳出，自由落下進入狹窄的峽谷約30秒後，抓住了飛機上的把手。隨後飛機提升高度，幫助他完成二次跳傘。

雖然紅牛於上週二（2月4日）公開這段影片，但其實這段特技是在去年11月11日拍攝。