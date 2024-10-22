美國新墨西哥州特技飛機墜毀　《壯志凌雲：獨行俠》飛行指導喪生

美國新墨西哥州10月21日舉行航空展期間發生致命意外，一飛行員墜機身亡。死者生前飛行經驗豐富，擔任過影片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）的特技飛行指導。



美媒報道，失事飛機是一架德國Extra Flugzeubau EA300雙座特技飛機。飛行員「查克」科爾曼（Charles Thomas Thomas）20日下午2點30左右，在新墨西哥州拉斯克魯賽斯（Las Cruces）國際機場舉行的航空航天展上遇難。

當地政府表示，「查克」在表演特技飛行時突然發生意外，於機場西邊800米處墜機，隨後航天展中止。

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「查克」個人網站稱他來自加州，是一位工程師、航展飛行員和飛行教練，總飛行時間超過1萬小時，僅駕駛 Extra Flugzeugbau 300 系列飛機就超過 4000 小時；還曾擔任巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演熱門影片《壯志凌雲：獨行俠》的特技飛行指導，訓練演員駕駛F-18戰機，被譽為「湯告魯斯的飛行學校」。

當地警方、美國聯邦航空管理局（FAA）和美國國家運輸安全委員會（NTSB）正在調查事故原因，拉斯科克魯賽斯機場也暫時關閉。