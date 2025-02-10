美國阿拉斯加航空男乘客抓女乘客頭髮不放　空少「連環出拳」制伏

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）2月1日發生驚險一幕。一名男乘客在飛機準備起飛時突然情緒失控，猛抓住前方女乘客的頭髮不放。此時一名男空服員立刻上前制止，連續出拳猛打制伏對方，成功解救受害者。



《紐約郵報》報道，阿拉斯加航空221航班原定從加州奧克蘭（Oakland）飛往俄勒岡州波特蘭（Portland），沒想到在登機後卻發生暴力事件。這一事件影片被上傳社交媒體。影片中當空服員試圖將那名男子的手從女乘客頭髮上掰開時，可以清楚的聽到有人在喊叫「放開她的頭髮！」

一名將影片上傳至社交平台X的目擊者稱，失控的乘客在事發前「一直在說着奇怪的話，身體前後搖晃」。混亂爆發後，飛機返回奧克蘭機場的閘口，不守規矩的乘客被警方逮捕並拘留，該航班隨即被取消。

阿拉斯加航空後證實該事件的發生，並讚揚了這名空服員的快速反應。目前，由於人身攻擊的性質，該名旅客已被禁止搭乘阿拉斯加集團的航空客機。