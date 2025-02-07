C919打破壟斷　美航空專家：中國製造2025穩步推進　封鎖政策無效

美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會（USCC）2月6日舉行聽證會，圍繞中國製造2025計劃的進展進行討論，為美國政府加徵關稅、實施貿易與投資限制尋找依據。



內媒《觀察者網》7日綜合報道，聽證會上，美國航空動力諮詢公司總經理理查德．阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）表示，美國應避免採取保護主義立場，而應在航空製造領域維持國際合作，讓中國繼續參與美國航空業供應鏈。然而，他隨後表明，美國若拒絕向中國供應技術，將加速中國在該領域的自給自足，反而會削弱美國對中國航空產業的影響力。他直言，美國能在中國的噴氣發動機產業尚未成熟時加以掌控，但若完全切斷合作，中國將別無選擇，只能自主研發，最終對美國不利。

理查．阿布拉菲亞。（USCC官網影片截圖）

根據USCC官網公布的證詞文件，阿布拉菲亞承認，中國近十年來在航空製造領域取得了顯著進展。他指出，二戰以來，全球只有美國波音與歐洲空客主導民用噴氣式客機市場，巴西航空工業公司雖曾短暫涉足，但未能真正打破壟斷。而如今，中國商飛公司（COMAC）成功進入這一領域，C919大飛機的問世打破了波音與空客的雙頭壟斷格局，形成三足鼎立的競爭態勢。

阿布拉菲亞認為，雖然中國商用飛機在燃油效率與機體重量方面仍落後於西方競品，且高度依賴外國供應商提供核心部件，但中國的發展步伐不容小覷。特別是在航空發動機領域，中國正致力於突破技術封鎖，研製自主商用噴氣發動機。他強調，目前全球僅有美國通用電氣（GE）、普惠（Pratt & Whitney）及英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）三家企業掌握該領域的核心技術，而這些公司均拒絕向中國轉讓技術，迫使中國投入大量資源推動自主研發。

2024年11月14日，第十五屆中國航展的第三天，一架C919客機在中國廣東省珠海的一個航天展覽中心飛行。（Getty）

阿布拉菲亞提醒，美國政府應警惕中國的耐心與決心。他指出，中國計劃在2035年前推出配備全國產發動機與設備的噴氣客機，若中國成功構建完整的自主航空供應鏈，將使美國在該領域的影響力進一步下降。因此，他向委員會建議，美國應繼續與中國保持合作，否則中國可能轉向歐洲供應商，甚至加快國產替代步伐，進一步實現中國製造2025計劃中的自主航空產業鏈目標。

此外，阿布拉菲亞還警告，一旦中國C919的年產量突破百架，將對全球市場格局產生深遠影響。他聲稱，屆時中國可能會像在其他產業一樣，逐步搶佔全球市場份額，導致美國企業面臨嚴峻挑戰。他還建議美國政府密切關注中國在噴氣客機領域的技術進展，特別是本地設計與製造部件的使用情況。

近十年每年交付給中國的客機數量，深藍色代表波音，淺藍色代表空客。（截圖自證詞報告）

除了航空領域，報道指出，本次聽證會還討論了中國在生物技術與機器人技術方面的發展。斯坦福大學生物工程教授德魯．恩迪（Drew Endy）表示，中國在合成生物學與生物製造能力方面已超越美國，美國正在失去技術領先地位。他警告，若美國不加大基礎研究與創新投資，可能會將生物技術的全球領導地位拱手讓給中國。

美國近年來雖然對中國施加貿易制裁，但未能阻止中國在高科技產業的發展。根據此前媒體整理的數據顯示，中國已在新能源汽車、信息技術等十個關鍵領域達成超過86%的目標，充分證明美國的封鎖政策未能奏效。

中國製造2025是中美矛盾中的一大關鍵議題。（視覺中國）

去年10月，《彭博社》發表的長期調查報告也指出，儘管美國多年來對中國實施關稅、出口管制與金融制裁，但中國仍按照中國製造2025計劃穩步發展，並在多個關鍵技術領域成功突圍。報告追蹤的十三項核心技術領域顯示，中國已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路以及電動汽車與鋰電池領域佔據全球領先地位，並在其他七項技術領域快速趕超。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）所長亞當．波森表示，中國的技術崛起不會被美國阻擋，甚至可能不會因此放慢速度。