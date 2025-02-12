華納兄弟擬2027年於上海開設哈利波特影城　為全球第3座

在上海已經營40年的錦江樂園經過閉園改造後，2月12日正式宣布與美國華納兄弟（Warner Bros）探索集團合資，共同開發哈利波特影城，預計在2027年開放營業，這將是繼英國倫敦和日本東京後，全球第3座哈利波特影城。



彭博社報道（Bloomberg）報道，華納兄弟在聲明中表示，與中國旅遊和酒店集團錦江國際的這個合資項目，仍有待監管部門批准，但聲明未有提供財務細節。

據報，上海哈利波影城預計佔地面積約53,000平方米，規劃包括室內區域以及外場區域。遊客參觀全程大約需要半天時間。

上海哈利波特影城選址，是當地政府所有的錦江樂園，樂園於一月因翻新工程而關閉。(錦江樂園)

至於擬定的上海哈利波特影城選址，是當地政府所有的錦江樂園，樂園於一月因翻新工程而關閉。1985年開業時，該樂園它是上海首個大型主題公園，擁有中國內地第一個100公尺以上的摩天輪。樂園近年面臨老化、競爭並積極改造。

澎湃新聞早前報導，1月上海「兩會」期間，上海市文化和旅遊局副局長張旗曾透露，除了今年5月將正式營業的樂高樂園，哈利波特和小豬佩奇的主題樂園也將落戶上海。