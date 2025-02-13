情人節｜盤點歐洲習俗　威爾斯人送木勺　法國「愛情彩票」是什麼

2月14日是一年一度的情人節（Valentine's Day），這個據傳源於歐洲古羅馬時期紀念愛情的日子，至今已風靡世界各地，還衍生出不同習俗。塞爾維亞在這一天舉辦接吻大賽、英國威爾斯人會送「愛心木勺」、法國流行送鮮花、朱古力與賀卡，但是你知道嗎？法國還有一項現被禁止、名為愛情彩票（lottery of love，la loterie d'amour）的情人節習俗。



法國所謂愛情彩票的習俗，就是單身男女走進房屋中，隔街互相狂喊期望成為情侶之人的名字，直到彼此確認心意。不過也有男士此後「始亂終棄」，慘遭遺棄的女士們則因此紛紛聚集在篝火邊燒掉心上人的照片唾棄這些「負心漢」，法國政府因擔心她們做出過激行為對這習俗加以禁止，呼籲通過交換禮物展現愛意。

塞爾維亞在每年情人節前後會舉行接吻大賽，例如在2020年的比賽中，情侶Irena與Djordje Boric接吻超過112分鐘，創出新紀錄。

塞爾維亞會在每年情人節前後舉辦接吻大賽（Experience Serbia網站）

在英國的威爾斯，嚴格意義上的情人節並非2月14日，而是1月25日的聖大衛日（St David's Day，Dydd Gŵyl Dewi Sant，又稱聖德溫文節）。早在公元17世紀，年輕的男士就開始將手工打造的愛心木勺送給心上人，這項傳統隨後延續至今，不過人們更願意到商店工坊購買「客製化愛勺」。