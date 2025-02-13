情人節｜延續105年的心意　每年夏至向老婆說「我愛你」｜有圖

2月14日是一年一度的情人節，大家已經想好如何向情人展示愛意了嗎？在比利時布魯塞爾，有一座見證永恆愛情的陵墓。這座陵墓屬於大理石工匠Léonce Evrard及其妻子Louise Flignot。後者於1916年離世，前者則在1919年去世。為了紀念摯愛的妻子，Léonce Evrard委託建築師設計了這座陵墓，每年夏至的正午時分，陽光透過圓形穹頂的開口，以特定角度射入陵墓內，投射出一個心形光影，象徵Léonce Evrard對妻子恆久不滅的愛。



一位名為Jono Namara的電影人分享他拍到的陵墓：

據這位電影人的分享，大理石工人Léonce Evrard因妻子Louise Flignot離世而傷痛欲絕，故特意為她打造這座公墓（Cimetière de Laeken）。

始建於1920年，這座六角形的陵墓中，哀悼者將一隻手臂延伸到一面空白的牆壁上。每年夏至期間，正午時分，陽光透過圓形穹頂的開口，以特定的角度射入陵墓內，投射出一個心形光影，懸浮在雕像的上方，形成照片中的奇景。這一幕被視為Léonce Evrard對妻子至死不渝愛情的象徵，吸引了大量遊客和情侶前往朝聖。

今年情人節，你又會如何向你的愛人表達愛意呢？