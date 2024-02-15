澳洲總理阿爾巴尼斯情人節求婚成功　網上發文放閃「她答應了」

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）情人節求婚成功，通過社交媒體宣布與相識4年的女友海登（Jodie Haydon）訂婚的消息。



阿爾巴尼斯2月15日早上在社交媒體平台X（前稱Twitter）發布一張兩人的合照，並配文說「她答應了」。

據報道，這張照片是兩人在情人節當天拍的，照片中兩人對着鏡頭微笑，海登的手指上還戴着訂婚戒指。

↓ 阿爾巴尼斯透露是在露台求婚 ↓

60歲的阿爾巴尼斯是第一個在任期間訂婚的澳洲總理。他訂婚的消息在社交媒體上引起廣泛關注，幾分鐘內，這篇貼文就收到數千個讚和逾1000條評論。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）發貼稱：「愛是一件美好的事情。我為你們感到高興！」新加坡總理李顯龍也發祝賀。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2022年7月8日在悉尼出席記者會。（Reuters）

阿爾巴尼斯有一個23歲的兒子，是他與前妻特巴特（Carmel Tebbutt）所生，後者曾擔任新南威爾斯州（New South Wales）副州長，兩人結婚19年後於2019年分手。2020年，阿爾巴尼斯在一場商務晚宴與海登相識，海登現年45歲。

在成為總理之前，阿爾巴尼斯曾表示，他過去不願意透露自己的私生活，並稱「這是我要保護的東西」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

