背負英國叛徒與蘇聯英雄之名　George Blake「終身監視國家」

英國前雙面特工布萊克（George Blake）12月26日死於莫斯科，為他的98年充滿爭議的人生劃上句號。這位曾獲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）大讚是「擁有特殊勇氣和忍耐力的專業人士」，原來對英國的「監視」一直終身不斷。

布萊克在荷蘭出身，其父親在一戰時協助英軍，其後獲得英國公民身份。他則「子承父業」，在二戰於家鄉為游擊隊提供援助，之後在直布羅陀（Gilbraltar）獲英國情報部門青睞，自1944年起為軍情六處（MI6）效力。

二戰結束後，布萊克曾在牛津大學修讀俄文，並於1948年被派到當時仍稱漢城的首爾，收集朝鮮、中國及蘇聯遠東地區的情報。不過他在朝鮮軍隊攻入首爾時被捕，令他的人生帶來翻天覆地的變化。

布萊克成為戰俘期間，決定投身蘇聯國家安全委員會（KGB，現在為俄羅斯對外情報局SVR），他曾經在訪問表示，自己當時沒有受到恐嚇或虐待，而是自願為KGB工作。

布萊克（右）在1953年從韓國返回英國，與母親團聚。他在韓戰遭朝鮮俘虜，成為他投身蘇聯的契機。（Getty Images）

年老視力衰退 靠「順風耳」收風

他在韓戰後開始展開英國及蘇聯的雙面間諜生涯，直到1961年遭東窗事發，成為階下囚數年後獲協助逃獄，棄下妻兒經東德逃亡至蘇聯。他於莫斯科展開新生活，取了一個俄羅斯名字「Georgiy Ivanovich Bleyk」，並與當地一名女性結婚。而他在晚年失明，但仍不時收聽英國廣播公司（BBC）的節目，不改其向老家「收風」的風格。

蘇聯政府向布萊克頒授列寧勳章及紅旗勳章，表揚他在KGB的貢獻。不過對於英國及西方國家而言，他的「貢獻」就是向將西方特工的情報出賣給莫斯科，估計有500人以上受影響，當中有42人喪命。

布萊克曾向蘇聯提供西方情報人員的情報，估計有超過500名特工受影響，其中更有42人因此被害。（Reuters）

一生無悔 追求共產世界的理想國度

對於自己的所作所為與「劍橋五人組」（Cambridge Five，蘇聯向英國招攬的五名雙重間諜）在英國臭名遠播，亦令他無法再次踏足英國。時任首相貝理雅（Tony Blair）拒絕讓對方入境探望孫兒的希望，警告一旦現身西方國家就會被即時拘捕。布萊克稱對此無悔，指回看自己一生，一切都看來合理和自然，並認為在蘇聯及俄羅斯的日子是最高興及和平的時刻。

布萊克在韓戰時與共產主義結下不解之緣，因而投奔蘇聯。不過這個「老大哥」在1991年倒台，布萊克當時認為，共產主義是一個理想的想法，如果能夠實現，將會是非常值得。他指自己盡力建立這種烏托邦，可惜只換來不可能的證明，惟他覺得共產主義非常崇高，相信人類最終會重回這個觀念。