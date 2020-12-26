英國冷戰時期雙面間諜George Blake離世　終年98歲

英國前雙面間諜布萊克（George Blake）12月26日在俄羅斯離世，終年98歲。他生前曾經為英國及前蘇聯擔任雙重間諜，並在1960年代逃獄，之後一直在鐵幕後的世界生活。

布萊克離世的消息由俄羅斯對外情報局（SVR，前身為KGB蘇聯國家安全委員會）公布，發言人形容對方是一名傳奇，對國家有一份真正的愛。

布萊克在1922年11月11日出身於荷蘭鹿特丹（Rotterdam），父親為西班牙裔猶太人，在一戰時協助英軍，之後取得英國公民身份。而布萊克在二戰時曾參與荷蘭的抵抗運動，之後逃往由英國控制的直布羅陀（Gibraltar），並因為其背景而獲邀加入情報部門。

《鏡報》（The Mirror）指，布萊克在韓戰被俘時，開始信奉共產主義，同時決定為KGB效力，成為雙面間諜。不過其身份在1961年曝光，波蘭特工戈萊涅夫斯基（Michael Goleniewski）與情婦投奔西方，披露英國情報部門內有蘇聯內奸。

布萊克（右）在1953年從韓國返回英國，與母親團聚。他在韓戰遭朝鮮俘虜，成為他投身蘇聯的契機。（Getty Images）

英國政府隨即傳召和拘捕身在黎巴嫩的布萊克，他承認5項和蘇聯提供情報罪，被判仕獄42年。不過他在1966年由三名囚友的協助下逃獄到東德，再轉到蘇聯生活。

布萊克曾表示自己曾出賣超過500名西方特工，但否認與其中42名特工之死有關，稱自己天真地相信KGB會遵守「不會槍殺任何人」的承諾。