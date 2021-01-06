喜劇演員的辛酸？　英國「戇豆先生」壓力太大想退休

以「戇豆先生」（Mr. Bean）一角走紅全球的英國演員路雲·雅堅遜（Rowan Atkinson），於近日接受英國廣播時報（Radio Times）採訪時，表明飾演戇豆先生使他「充滿壓力且精疲力盡」，他「不再對飾演這個角色感到樂趣」，並且「盼望着結束」。

這再次提醒了全球觀眾：喜劇演員不見得喜歡自己的工作、不見得喜歡「逗人笑」，尤其是日復一日、年復一年的這麼做時。事實上，已故喜劇泰斗羅賓·威廉斯（Robin Williams）在2014年輕生後被證實生前罹患抑鬱症，一度掀起全球「關心喜劇演員」的風潮；儘管其妻後來表示，導致羅賓·威廉斯輕生的直接關鍵是失智症，抑鬱症只是他擁有的其他多種症狀之一。

「戇豆先生」浮誇的表情和搞怪的情節，在觀眾心中留下深刻印象。（《戇豆先生》劇照）

戇豆先生一角出於1990年的英國同名喜劇，播出時間達五年和兩部電影與一部動畫劇集。路雲·雅堅遜幾乎以默劇的方式來詮釋戇豆先生，少言寡語和豐富的面部表情與誇張的肢體動作，讓戇豆先生打破語言藩籬紅遍全球，甚至是在穆斯林國家或是有嚴格審查制度的地區。

一般認為，演員不想要繼續扮演一個角色，是由於害怕被「定型」，或是過度被當作「創作人物」的不悦感。事實上，戇豆先生的高名氣的確讓路雲·雅堅遜在世界各地都會被認出來，他在2018年的一場棟篤笑中也承認，大眾窺視的視線確實有時會讓他很不舒服，但他並不羞於承認自己就是「戇豆先生」，問題反而是他的私人形象與銀幕形象差距太大，陌生人往往不敢相信而已。

只是超過30年的扮演時間讓路雲·雅堅遜本身筋疲力竭：隨着戇豆先生的知名度水漲船高，扮演這個角色的壓力也越來越大，特別是這個角色的成敗完全繫於演員一身。路雲·雅堅遜在訪談中表示，他很想要重演早年的另一部成名系列「黑爵士」（Blackadder），因為那部系列是眾人合力之作，他不需要承擔所有壓力。

由於喜劇演員在銀幕上的形象如此歡樂和無憂無慮，許多人會忘記「喜劇演員」也是一份工作，就像所有工作一樣會帶來壓力。而且不管做得再成功，「做工的人」都未必會喜歡這份工作，甚至未必會認同這份工作；這樣的矛盾心理必然會帶來更大壓力，而若壓力無處抒發，很容易造成心理疾患，例如抑鬱症或躁鬱症。

喜劇天王占基利（Jim Carrey）曾深受重度抑鬱症所苦；他曾於一次演講中表示，「占基利」也只是一個角色而已，也許不是有意演出的，但跟他的其他電影角色並沒有甚麼不同，而他的身體有一天「拒絕再演出占基利」，並深陷抑鬱症之中。占基利花了數年在房屋裏繪畫，直到所有角落都被繪畫佔滿，甚至用畫作當作桌子吃飯，他在紀錄片《我需要顏色》（I Needed Color）中表示：「繪畫讓我自由。」

路雲·雅堅遜在2012年的倫敦奧運開幕上，扮演戇豆先生用「一指彈琴」與倫敦交響樂團一起演奏樂曲，片段在YouTube上有6,989萬次觀看，被公認是該年開幕最成功的表演之一。他目前仍在為《戇豆先生》的動畫劇集配音：「用聲音而非影像來演出這個角色對我更輕鬆。」