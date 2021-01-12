厄瓜多爾女子疑被丈夫打死　破碎頭骨曾被強力膠黏合試圖掩飾罪行

厄瓜多爾30歲女子巴克里索（Lisbeth Baquerizo）上月底陳屍在自家樓梯。警方正追捕巴克里索的丈夫埃爾米達（Luis Hermida），懷疑他毆打巴克里索致死，甚至在肇事後試圖用強力膠黏起巴克里索破碎的頭骨。

巴克里索的父親說日前接到埃爾米達來電表示：「你得趕快來，巴克里索死了。」當巴克里索雙親趕赴現場後發現，埃爾米達的家屬已聯繫葬儀社安排後事，還堅持由他們來張羅隔天舉行的葬禮。埃爾米達的家屬同時要求巴克里索雙親不要聯繫警方，以便快速地籌備葬禮。

英國新聞網《鏡報》（Mirror）報道，這對夫妻在一起11年，剛新婚1年。

巴克里索的母親透露她當時留意埃爾米達眼睛底下有個傷口，埃爾米達說是在一樁搶案被搶匪弄傷的。巴克里索一位朋友稍後聯繫她的父母，聲稱埃爾米達曾對巴克里索暴力相向，但巴克里索不想讓家人難受所以沒說。

巴克里索的母親掌握訊息後便通報警方。驗屍結果顯示巴克里索死前遭受「重擊」，最後死於頭頂的挫傷和刺傷，且傷口被強力膠黏和。

當局將這宗事故列為暴力死亡，並將埃爾米達視為主要嫌疑人，於上月29日發布逮捕令，埃爾米達自此便一直在逃亡。

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