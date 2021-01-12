水龍頭長開可免水管寒流下結冰？網民照做　一覺醒來看到「奇景」

日本最近天氣與香港一樣，迎接入冬以來最強寒流。一名日本網友在Twitter分享，他為避免零下低溫造成水管結凍，於是打開水龍頭讓水持續流動，不料隔天起床後去發現，水龍頭流出的水直接變成冰柱，讓他當場傻眼「我該怎麼辦」，照片分享後也立刻引發網友熱議。

日本寒流下，有網民家中水管流出的水竟變成冰柱：

日本網友在1月9日上午在Twitter表示，他為了避免零下低溫，造成廚房水管結凍無法使用，就將水龍頭打開讓水體持續流動，不料隔天起床一看仍結冰了。照片中可以看見，不僅杯子裏的水結冰了，原本流動的水都變成冰柱，往上延伸連到水龍頭，讓他看了非常無奈。

照片分享後引發網友熱烈討論，大家紛紛給出解凍的方式，像是用保溫材料包住水管、提升室內溫度或用吹風機加溫等。樓主後來也一一根據建議處理，但直到1月9日晚間仍沒有讓水管解凍，所幸水管在1月10日中午後就自行解凍了，「不知不覺中有水出來了，復活！」

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