「庫克式沉默」令人尷尬卻有利交談？　騰空時間思考馬斯克也採用

在職場上，當遇到答不出來的問題時，你會選擇停下來想一下，還是硬湊出答案呢，相信許多人傾向選擇後者。不過，有專家提出不同的觀點，認為適當的「尷尬沉默」其實對職場上的討論是有益的，更有不少企業家實際運用這個法則，例如亞馬遜 CEO 貝佐斯（Jeff Bezos）以及蘋果CEO庫克（Tim Cook ）。

「尷尬沉默」如何增加職場情商？（點擊了解）：

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「尷尬沉默法則」（The Rule of Awkward Silence）其實很簡單：當面對一個很困難、很具挑戰性的問題時，不用立刻回答，先暫停一下，思考並組織你的答案，不一定要很短的時間，可以 10 秒、20 秒甚至更長，想好了再回答問題。

當然，對於不熟悉這種溝通方式，又需要知道講者答案的人來說，這會是個相當尷尬的時刻。

適度沉默幫助決策，Tim Cook、Jeff Bezos都愛用

需要做出大量關鍵決定的庫克就已經採取這種方式多年，2008 年於《Fortune》雜誌的一篇訪問中提到，庫克在會議中，常常會做出「時間很長、讓人不舒服的沉默」，而且這點在公司內部很出名。文內形容，「當下你唯一能聽到的就是，庫克亂撕能量棒包裝紙的聲音。」

而在亞馬遜，CEO貝佐斯也同樣有這種習慣，不過比庫克有秩序一些，會議的前30分鐘就是「沉默時間」，讓所有人可以專心讀手中拿到的會議資料，主要是希望與會者可以有時間仔細閱讀備忘錄，甚至寫下一些初步的想法或點子，而且不會被打斷。

另外，特斯拉（Tesla）共同創辦人馬斯克（Elon Musk）也喜歡「尷尬沉默」，就連在受訪的時候，他幾乎都會在每次回答前，停個5到15秒再講出自己的想法。

在這些例子中可以看到，尷尬沉默法則對於增加職場情商來說，是一個很有效的工具，因為它可以讓你平衡內心的想法與情緒，而不是當下腦中想到甚麼就直接說出來。

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不用立即回答，花時間暫停反而更「省時」

在近10年來，由於世界變化的腳步太快，我們已經非常習慣「需求立即被滿足」的感覺，我們希望寄出的Email可以在當天甚至幾小時內就得到回信、傳訊息立刻有回覆，即便忘記要開線上會議，都可以立刻加入，不用擔心跟不上。

但是在這個時間比甚麼都還奢侈的時代，有個顯而易見的問題：沒時間思考，或者是說，沒時間進行「批判性思考」。意即對某個主題進行詳盡深度的思考、從裏到外的檢視、衡量或分析，並仔細地推理，形成自己的獨到的、全面性的見解。

當然，上述的思考過程絕對需要花時間去完成，因此，當你妥善運用尷尬沉默法則時，等於是把時間「偷」回來了，否則很可能導致花時間在無意義的回答、迎合別人的想法或是講出違心之論，畢竟，時間對我們來說實在太寶貴了。

而且，當你已經習慣這樣的模式時，尷尬沉默就不再那麼尷尬了，也許一開始大家會覺得留下思考的時間是件很怪異的事，不過久而久之就會感受到它的好處，像是：暫時逃離外界干擾、活化思維、有效地找到問題的根源、給出更有深度與廣度的答案、讓情緒得到平衡、檢視自己的原則，講出真正的心聲與想法，以及增加自信心。

10到20秒的尷尬沉默或許聽起來很長，但在這個時間內，你會驚訝地發覺，你的腦袋可以想到很多事情 ── 只要你給它一點時間。所以下次當你面對困難的挑戰、甚至是簡單的問題時，都可以在回答之前多停一會，讓尷尬沉默幫助你想出更好的答案！

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