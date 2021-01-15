美國漢頭上長出大粉瘤　醫生花數天才切完　割開流出金黃色膿液

環球趣聞
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噁！美國真人實境秀節目「Dr. Pimple Popper」主持人兼知名皮膚科醫師桑德拉．李（Sandra Lee）日前分享一件令人震驚的案例，一名67歲男子丹尼斯（Dennis）與頭部的巨大粉瘤相處超過20年，且粉瘤日漸長大，如今已嚴重影響他的生活。丹尼斯近日找上Sandra Lee治療，才讓他恢復常人般的生活。

畫面可能令人不安，慎入：

根據《太陽報》報道，來自密西根州（Michigan）懷恩多特市（Wyandotte）的丹尼斯已與頭上粉瘤（皮脂腺囊腫）相伴超過20年，但腦後那顆巨大粉瘤漸漸變大，讓他沒辦法再帶上安全帽，就連睡覺也相當痛苦。他的妻子多娜（Donna）非常擔心他的情況，她很害怕若丹尼斯再不接受專業醫治，恐怕很快就會失去他。

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最終，丹尼斯找上桑德拉．李醫生為他治療，但當她看見巨大的粉瘤也忍不住驚呼，「這是我目前看過最大的粉瘤」。桑德拉．李向他解釋病情，指出這顆巨大粉瘤會晃動，可能代表粉瘤裏含有大量液體，是一顆「水囊粉瘤（water balloon cyst）」。

桑德拉．李透過手術將這顆巨大粉瘤切開，並擠出大量宛如「雞蛋沙拉」般的金黃色膿液，由於丹尼斯頭上還有另外3顆不小的粉瘤，桑德拉．李花了數天才將粉瘤完整切除。如今丹尼斯的頭上已不見巨大粉瘤，她終於能恢復常人般的生活。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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