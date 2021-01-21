拜登就任｜Amanda Gorman讀詩強調希望　就職禮最年輕詩人搶風頭

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-21 16:49

年僅22歲的詩人戈爾曼（Amanda Gorman）1月20日獲邀出席總統拜登（Joe Biden） 的就職典禮，並朗讀原創的詩《我們攀爬的山丘》（The Hill We Climb，暫譯），成為於美國總統就職典禮讀詩的最年輕詩人。

戈爾曼於就職典禮讀出她的詩，提到「民主或會間歇遭到阻延，但永遠都不會被人擊敗」。她指，「當日子來臨，我們會走出陰暗，發光發亮，無畏無懼。我們釋放新黎明將時，它將會盛放。光一直都在。只要我們敢於看見。只要我們敢於成為光。」

拜登準備就職典禮的團隊上月聯絡戈爾曼，指第一夫人吉爾（Jill Biden）讀過戈爾曼作品，因此推薦她到就職典禮朗讀一首有關美國團結的詩。她接受《紐約時報》訪問時透露，希望詩能夠激發希望，但同時不會無視國家種族歧視和暴力的歷史。她表示，本來每日只能寫出幾行，但國會山莊衝突事件使她有感而發，當晚就完成了全首詩。

來自洛杉磯的戈爾曼19歲那年成為首位青年桂冠詩人，當時還是哈佛大學的二年級學生。轉眼間，她已經與弗羅斯特（Robert Frost）和安傑盧（Maya Angelou）等詩壇巨匠齊名，成為第六位於總統就職典禮吟詩的詩人。她的詩獲得美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）和非裔民主黨人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）等人讚揚。

戈爾曼和拜登一樣，兒時都有語言障礙——拜登有口吃問題，戈爾曼有發音困難。她向全國公共廣播電台（NPR）表示，她的語言障礙是年少時已經熱愛詩的其中一個原因。她也提到，安傑盧小時候都不能夠開口說話，但長大後成為了著名詩人，於前總統克林頓（Bill Clinton）的就職典禮讀詩。