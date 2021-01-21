特朗普卸任｜美總統圖書館藏珍貴文件　特朗普或借機自設「神殿」

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-01-21 13:00

美國自1940年代起，總統卸任後會興建總統圖書館。總統圖書館的功能很重要，而剛卸任的前總統特朗普（Donald Trump）有可能亦會興建他的圖書館。美媒2020年11月的報道指，特朗普圖書館或會被塑造成「特朗普神殿」。

大量前總統的文件遺失

《華盛頓郵報》2020年11月18日的報道指，美國總統的官方文件本來被視為總統的私人財產，他們離任後會帶走文件。報道稱，一些前總統的後人會以高價將文件售予政府，如前總統華盛頓（George Washington）的後人在1830年代就以相等於現今逾60萬美元的價錢，將華盛頓的紀錄售予政府。惟很多有歷史意義的前總統文件已遺失或受損。

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小羅斯福開創先河

美國國家檔案館的資料顯示，前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）於1930年代末發現自己的文件數量大增，於是就如何存放文件、書籍及收藏品請教歷史學家及公眾人物的意見。小羅斯福其後在1938年公布設立總統圖書館來存放上述物品，圖書館在1941年落成。

小羅斯福開創先河，令之後的美國卸任總統也仿傚他設立總統圖書館。總統圖書館存有前總統的文件、紀錄及物品等，民眾可到館內參觀，以了解前總統任期內的事迹及美國歷史。有意做學術研究的人士也可查閱前總統的文件。

美國大選：圖為1938年1月19日，美國時任總統小羅斯福正舉行記者會。（Getty）

私人籌款興建

總統圖書館的建設款項來自私人資金，或非牟利組織的非聯邦政府資金捐款。一些總統圖書館更收到來自州政府或地方政府的建設及發展資金。當圖書館落成後，國家檔案和記錄管理局（NARA）會根據1955年及1986年的總統圖書館法（Presidential Libraries Acts）來營運及保養圖書館。

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特朗普圖書館

特朗普卸任後，或亦會設立自己的總統圖書館。《華盛頓郵報》2020年11月18日指，NARA的監管工作無力，而且缺乏資金，如果不有效地改善法律，總統圖書館可能會變成「特朗普神殿」。前總統可限制他人獲取他們最敏感的資料，為期最多12年，因此特朗普最重大的紀錄，可能在他離世前也不會被公開。特朗普也有能力籌得巨額資金來為幕僚在總統圖書館安排職位，繼續宣揚他成功「令美國再次強大」。

有網民設立一個假特朗普圖書館網站，更在網站中的「常見問題」一頁註明它只是一件有諷刺意味、旨在滑稽地模仿真網站的作品。假特朗普圖書館網站上顯示，圖書館會有一個名為「Twitter陳列館」的展覽，展示特朗普的推文。網站指館中也設有專區，悼念在特朗普領導不力下、死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的人。