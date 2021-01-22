《天竺鼠車車》真實版日動物園上演　依序排隊返屋企萌樣熱爆網絡

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-22 11:44

號稱「猛男最愛」的日本爆紅定格動畫《PUI PUI天竺鼠車車》擄獲許多觀眾的心，但其實早在日本埼玉縣就已經上演「真鼠版本」！埼玉兒童動物自然公園設有一條讓天竺鼠們自己回家的小道路，讓牠們可以沿着它依序排隊進入小窩，排排站的天竺鼠們還會保持安全車距，超萌畫面融化許多網友！

日本埼玉縣有公園上演真實版的《天竺鼠車車》！

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從園方影片中可以看到，天竺鼠們排排站好，從家裏沿着小道出發，途中還會「保持車距」，停下來東張西望片刻後，再繼續往前，彷彿是從停車場準備離開的小車子般，真實上演超療癒的《天竺鼠車車》。

動物園的推特帳號@saitamazoo_tw將這段影片上傳後，天竺鼠們陸續「開出」小房子的畫面吸引超過5萬名網友分享，大家紛紛淪陷在天竺鼠的魅力中，留言表示，「好像立體停車場」、「太萌了～」、「中間有隻特別卡XD」、「還會保持距離好可愛～」、「被融化惹」。

小提醒，天竺鼠雖然療癒，但其飼養不易，需要準備特定居住空間及食物。建議飼養前必須做好功課、評估自身狀況，千萬不要因一時熱潮就輕易飼養，才能真正為小生命負責任。

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