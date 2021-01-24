日本擬為Cosplay版權法訂立規則　未經原作者同意下牟利可能違法

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-24 13:30

日本共同社報道，政府正籌備建立角色扮演Cosplay版權法，並積極向海外推廣。意味未來若利用Cosplay牟利，在無取得原作者同意下將可能違法。

圖為12月9日，日本內閣府特命擔當大臣井上信治，與日本國內著名Cosplayer Enako（えなこ）會面。（Reuters）

共同社報道，目前Cosplay與版權保護的關係模糊。日本政府為進一步向國外推廣動漫文化，為免出現版權糾紛，決定建立更清晰的Cosplay版權法規則，以積極推廣海外，作為Cool Japan的文化推廣戰略一部分。

Cosplay是和製英語，Costume play的縮寫，又稱為角色扮演，是日本動漫文化的重要素之一，在各種動漫活動的場合均常出現。

以非盈利為目標的Cosplay是被廣泛容許的，但若使用Cosplay作為銷售盈利手段，如在未經原作者同意下，自行網上建立會員制收費頻道，或Cosplay出席活動收取報酬，則可能抵觸版權法。

《日刊體育》（日刊Sport）報道，政府明白嚴格規範會造成反效果，同時目前亦無簡易方法讓一般Cosplayer聯絡原作者取得許可的渠道。因此目前政府未考慮正式修法，但會建立一套明確的規則，界定Cosplay如何才不會抵觸版權法。