日本食店推出「小籠包鯛魚燒」勁過「珍珠麻婆豆腐」？網民大崩潰

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-23 08:03

日本人「真D」無極限！繼珍珠炊飯、珍珠麻婆豆腐等各種腦洞大開的珍珠料理，又推出小籠包餡的鯛魚燒，讓網友傻眼直喊「不要再玩食物了」！

日本人喜愛台式食品的熱愛程度實在令人驚訝：

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先前台灣的珍珠奶茶在日本刮起一股珍珠炫風，日本人一系列的珍珠創意料理，簡直顛覆想像，像是把珍珠奶茶跟白飯一起蒸的「珍珠炊飯」、把日式沾醬換成珍奶的「珍奶沾麵」、把鮭魚卵換成白珍珠的「珍珠鮭魚親子丼」，甚至還有珍珠燉肉、珍珠麻婆豆腐等「台日風格」的料理，讓台灣網友不能接受，崩潰稱「台日友好就此結束」。

不只珍珠成受災戶，揚名海外的台灣料理小籠包也逃不過成為日本人「創意料理」的素材，位於秋葉原和池袋的鯛魚燒店SEGA Taiyaki推出了小籠包口味的鯛魚燒，還主打「一份鯛魚燒內含兩顆小籠包」。

對此，台灣網友表示「不要再玩食物了」、「日本人真的很愛澱粉加澱粉」、「一定要這樣一直挑戰台日友好的底線」、「想出這道料理的人到底嗑了些什麼東西……」

不過有部分網友認為「會想吃吃看耶」、「感覺還不錯」，也有人認為「跟珍珠事件比簡直小巫見大巫」、「珍珠料理比較獵奇」，看來珍珠料理對台灣人的衝擊是真的很大呀。

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