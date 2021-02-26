「母親模擬器」人人都可體驗當媽　一早起床已崩潰　換片如打Boss

撰文： 狂丸科學 最後更新日期： 2021-02-26 09:03

想像一下。你是一個小嬰兒的母親，清早起床，來到陽台，打開窗擁抱太陽，結果看到戶外是這樣的……

如果你起床看到這情景會怎樣？（點圖放大瀏覽）👇👇👇

別擔心，這樣的騷操作你只能在這款模擬類游戲裏見到，它就是Mother Simulator（母親模擬器）。

簡單來說，這款遊戲的核心玩法就是照顧小寶寶。作為一個新手媽媽，你必須要用你柔弱無骨的雙手為你的寶貝完成餵奶、換尿片、哄孩子等一系列操作。而回報就是寶寶對你的「邪魅一笑」……

讓你體驗做不一樣的新手媽媽 最後發現「真相」竟然是……（點圖看看更多遊戲的有趣內容）👇👇👇

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但無論現在模擬類遊戲有多麼逼真，我們關掉遊戲的同時，這些事就完全與我們無關。

可在現實中，根本不可能有如此輕鬆的選項，我們都應該好好負起相應的責任，這是為人，也是為人父母的根本。

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