月球有水但究竟從哪裏來　科學家終找到水份來源　竟與地球有關？

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-02-10 19:35

NASA過去就透過「同溫層紅外線天文台」（Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy，稱SOFIA）在月球的暗面上發現水的存在，自從他們發現月球並非完全乾燥之後，科學家們就一直試圖找出月球上所有的水資源是從哪裏來的，過去的猜測包括載着水的小行星轟擊或是太陽風用電離分子撞擊月球最終形成月球中有水的現象。

照理來說，月球上沒有跟地球一樣的大氣層，所以表面會直接被太陽照射到，水分也應該都會流失光光，不過，既然我們現在能夠偵測到水的存在，就表示「月球一定存在着某種水源，也有一些物質將水困於其中。」這些則是來自 NASA 戈達德太空飛行中心 （Goddard Space Flight Center）的博士後研究員凱西·洪尼鮑爾（Casey Honniball） 的聲明。

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太陽風製造月球水假說已被專家接受

過去美國國家航空航天局（NASA）的科學家借助計算機模型發現，當被稱為太陽風的帶電粒子流以450公里/秒的速度照射月球表面時，會使其表面富含可以製造水的化合物。因此，借助太陽風有望在月球表面製造水，這將有助於未來月球基地的建造，而這太陽風製造月球水假說現已被該領域的專家廣泛接受。

根據最近被《天體物理學雜誌快報》接受發表的研究結果表明，月球上的水分可能其實是來自地球的磁氣圈，這項研究實際上與太陽風假說一致，但它更進一步地解釋月球上的水資源是如何不斷釋出而不被蒸發掉的，月球的這種機制運作系統也可能可以讓我們在地球上就探索恆星之間未來可能產生的影響。

地球有助於為月球提供水資源

過去研究表示，同樣的太陽風實際上應該在大約每月的時間內就蒸發掉一半的水，但是新的分析表明，月球水實際上並沒有消失。取而代之的是，它由太陽風和地球磁場之間的相互作用所產生的行星磁風所替代，使更多的離子粒子轟炸月球，簡單來說，地球是有助於為月球提供水資源的，這是一個令人感到困惑且但卻無法完全反駁的假說，因此科學家認為若瞭解地球磁層的影響還可以幫助太空機構更完整地保護太空人免受宇宙輻射的傷害，且值得注意的是，地球磁圈與月球的相互作用是如此之大，待假說確認之後相信又能掀起科學界的一陣浪潮。

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