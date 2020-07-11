火星能被改造成宜居星球嗎？為移民太空Elon Musk都諗過驚人方案

長久以來，人類一直夢想能夠移民外太空。目前看來，最有可能的移民目的地無疑是火星。

上回講到：火星真係有水？一世紀的探索由科幻變事實 為何現今卻是不毛之地

前面說過，火星是一個沒有液態水的不毛之地。除此以外，要想移民火星還必須克服一個巨大的困難，那就是火星上的溫度太低。由於火星大氣過於稀薄，幾乎沒有任何的溫室效應，致使火星上的平均溫度只有-63°C。顯然，在這樣的低溫下，人類根本無法生存。

（《宇宙奧德賽：漫步太陽系》中和出版）

不過，也不是完全沒有好消息。火星兩極的冰蓋中其實含有大量的冰和乾冰。如果能想辦法讓冰蓋融化，就可以釋放出大量的水蒸氣和二氧化碳。前面說過，水蒸氣和二氧化碳都是溫室氣體，它們可以攔截火星本身發出的熱輻射，從而讓火星升溫。而升高的溫度又能進一步地融化冰蓋，並釋放出更多的溫室氣體，從而形成一個讓火星升溫的良性循環。

問題的關鍵在於，怎麼才能讓火星兩極的冰蓋融化？

有人提出了一個特別瘋狂的想法：往火星的兩極扔一大堆核彈。此人就是被稱為「硅谷鐵甲奇俠」的伊隆．馬斯克（Elon Musk）。

馬斯克是一個狂熱的火星移民主義者。他還宣稱自己要在火星上退休。為了融化火星兩極的冰蓋，馬斯克在參加美國的一個脫口秀節目的時候，提出應該往火星的北極扔一大堆核彈。 馬斯克認為，氫彈爆炸所釋放的大量熱量，能夠讓火星兩極的冰蓋融化，從而迅速增加火星大氣中的溫室氣體，進而啟動讓火星升溫的良性循環過程。

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問題是，馬斯克的方案靠譜嗎？答案是否定的。

就以其中的一個漏洞為例吧。往火星上扔氫彈除了能炸出溫室氣體以外，還會炸出大量的塵埃；這些塵埃會長期漂浮在大氣層中，嚴重阻礙太陽光到達火星的地表，從而導致火星地表明顯降溫。這就是所謂的「核子冬天」。

換句話說，馬斯克的方案其實很不靠譜，只會偷雞不成蝕把米。

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其實除了往火星的兩極扔核彈，人們也想出了一些其他的腦洞大開的方案。

舉個例子。有人提出，可以在環繞火星飛行的軌道上建造大量的反射鏡。這些反射鏡像太陽帆一樣，可以根據太陽光壓的變化來調整自己的運動軌道，從而盡量停留在火星兩極的附近。如果反射鏡建造得足夠多，就可以讓太陽光匯聚在火星的兩極，進而融化火星兩極的冰蓋。

此外，還有人提出，可以去火星的兩個衛星上挖一些黑色的塵土，然後把它們撒在火星兩極的冰蓋上。就像黑衣服能吸熱，黑色的塵土也能提高火星兩極地區的溫度，進而促成火星兩極冰蓋的融化。

很明顯，以目前人類的技術水準而言，這些方法都屬於天方夜譚。要想看到這些方法產生效果，恐怕還需要上百年的時間。

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最後再多說幾句。即使人類真能融化火星兩極的冰蓋，依然要面對一個非常嚴重的問題。前面說過，火星幾乎沒有磁場。換句話說，即使人類真的創造出了比較濃密的火星大氣層，一樣會被太陽風剝離。對於這個問題，人們還沒有想出一個比較靠譜的解決方案。

我們來做個總結。人類要想移民火星，必須面對一個巨大的困難，那就是火星上的溫度太低。而要想解決這個問題，關鍵在於如何才能讓火星兩極的冰蓋融化。人們已經想出不少腦洞大開的方案，包括往火星的兩極扔核彈、在火星軌道上建造反射鏡以及把火星衛星上黑色的塵土撒在火星上。但實際上，人類離能夠有效改造火星環境的那一天還非常遙遠。

（《宇宙奧德賽：漫步太陽系》封面）

書名：宇宙奧德賽：漫步太陽系 作者：王爽 出版社：中和出版

【本文獲「中和出版」授權轉載。】