美國搖滾樂手將舅父遺骨做成「人體結他」：最完美致敬

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-12 18:14

來自美國佛羅里達州坦帕市的搖滾音樂家Yaago Anax日前竟在Facebook上公開相片，表示他把過世20多年的舅舅遺骨製作成「人體結他」，是全球獨一無二的人體結他！他表示，這是向舅舅致敬的一種方式，感謝他在90年代時提攜自己進入音樂界。

藝名為「午夜王子Prince Midnight」的Yaago公開人體結他製作全過程（按圖了解）↓↓↓

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根據英媒《每日星報》（Daily Star）報道，Yaago的家族其實早先來自希臘，他的舅舅菲利浦（Filip）年僅28歲時便因一場車禍而死亡，長眠於希臘的墓地，然而考量到過了20年後墓地仍須每月繳交租金，家族對此苦惱不堪，且根據東正教信仰與習俗，人們並不願意菲利浦火化。

Yaago回憶，其實舅舅菲利浦在意外死亡前，曾一手將他帶入重金屬音樂的世界，在其內心地位等同於啟蒙導師，因此十分感念舅舅的教導。藝名為「午夜王子Prince Midnight」的Yaago表示，「雖然將舅舅的骨骸做成結他，但以樂器的形式讓他『起死回生』，我相信這才是最完美的致敬！」

Yaago表示，在獲得家人同意後，前往舅舅葬身的墓地，將遺骨從內取出，一開始根本不知道該怎麼辦，是重新埋葬？亦或是進行火化、還是放在閣樓內紀念，最後透過各種管道將遺骨從希臘運回美國，並決定將舅舅變成一把結他，而事實證明這充滿挑戰。

Yaago獨自將舅舅的骨骼組裝成具有弦的結他，能像一般結他一樣發出聲音和演奏，朋友接到電話後向其表示，這把人骨結他的音色聽起來很棒。

Yaago補充母親對人骨結他的想法，「其實我媽更希望他能被埋葬，因為我媽是東正教教徒，不過她也承認，舅舅可能更喜歡被做成結他。」

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