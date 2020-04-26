紀錄片揭5大經典恐怖片秘聞　爆當年荷里活為減成本用真人骨拍戲

不少恐怖電影因受到咀咒而聞名，當中多涉及有演員死於拍攝現場、劇組運用真實的屍體及人骨拍攝等。由Shudder原創的紀錄片《Cursed Films》，找來《驅魔人》（The Exorcist）、《鬼驅人》（Poltergeist）、《凶兆》（The Omen）、《Twilight Zone: The Movie》及《烏鴉》（The Crow）等五部經典恐怖電影，探討作品背後的傳說及咀咒。

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一連五集的新紀錄片《Cursed Films》探討《驅魔人》等五部經典恐怖電影背後的傳說及咀咒。（《Cursed Films》劇照）

一連五集的《Cursed Films》，雖然每集都只有30分鐘，但未知是否題材吸引，獲得不少好評。紀錄片分別在IMDb及爛番茄上，獲得7.3分及7.93的高分。除此之外，《Cursed Films》在爛番茄上的新鮮度維持百分之百，認真厲害。唯一不足的是每集只有30分鐘，不少影迷表示「唔夠喉」。

由Vincent Price主演的《House on Haunted Hill》，電影原來當年都使用了真實人骨。（《House on Haunted Hill》劇照）

最讓觀眾意想不到的是，原來不少恐怖電影都慣常使用真實的屍體及人骨拍攝。如1959年上映；由美國男星Vincent Price主演的《House on Haunted Hill》，原來戲中的骷髏骨並不是道具，而是真實人骨。然而，要數用真人骨所引起最大爭議，非《鬼驅人》莫屬。《鬼驅人》三部曲最終造成包括演員Dominique Dunne、Julian Beck、Will Sampson及Heather O'Rourke等四位演員在拍攝電影時或拍畢後死亡。當中Heather O'Rourke在拍攝《鬼驅人》第三集時死亡，終年12歲。之後便有人傳出，電影受到咀咒是因為劇組曾在電影中使用了真人骨。

《鬼驅人》小演員Heather O'Rourke在拍攝第三集時突然死亡，終年12歲。（網上圖片）。（《鬼驅人》劇照）

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《Cursed Films》紀錄片的出現，最次引起影迷的關注。而紀錄片還找來電影幕後員工Craig Reardon親身解話。他在紀錄片中承認電影曾在戲中使用真人骨，但他同時指出，這並非《鬼驅人》的專利。在《鬼驅人》前或之後，不少低成本的恐怖電影都曾使用真人骨。他解釋《鬼驅人》所以用真人骨代替用道具骸骨：「因為購買屍體更具成本效益及效率更高。」這延伸另一個問題，就是哪部電影使用真人骨，哪部電影使用道具。雖然Craig Reardon承認了《鬼驅人》曾使用真人骨，但他同時表示，指因為電影使用真人骨受到詛咒的指控，讓他感到非常沮喪。

當時女演員JoBeth Williams以為骷髏是道具骨架，但其實是真人骨架。（《鬼驅人》劇照）

Craig Reardon還進一步列舉了兩個曾使用真人骨拍攝電影的例子，當中包括《House on Haunted Hill》及《科學怪人》（Frankenstein）。除此之外，1978年上映的《Dawn of the Dead》都誤用了真人骨拍攝。當時電影化妝師Tom Savini從道具收藏家獲得骨架，當時劇組以為該骨架是道具。沒想到在幾年後，有警察發現這骨架是屬於一個死於一個世紀前的女人。