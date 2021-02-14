埃及八座超古老巨型啤酒廠遺跡出土　估計公元前建造供王室祭奠用

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-14 14:00

美國和埃及考古學家在古埃及最著名的考古遺址發現，可能是世界上已知最古老的啤酒廠。據美聯社報道，埃及最高文物理事會（Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦齊里（Mostafa Waziri）表示，考古學家在阿比多斯（Abydos）發現該啤酒廠，阿比多斯是一古老墓地，位於尼羅河以西的沙漠中，開羅南邊約450公里。

瓦齊里表示，啤酒廠顯然可追溯至那爾邁國王 （King Narmer）時期，那爾邁以在第一個王朝時期（西元前3150-2613年）統一古埃及而廣為人知。瓦齊里說，考古學家發現八座巨型單位，每個約20公尺長、2.5公尺寬，每個單位裏有兩排約40個陶器盆，用以加熱穀物和水的混合物以製造啤酒。

考察團學者包括紐約大學美術學院學者亞當斯（Matthew Adams）、普林斯頓大學古埃及藝術史助理教授維夏克（Deborah Vischak）。亞當斯表示，啤酒廠顯然是蓋在該區以提供王室儀式使用，考古學家過去發現古埃及人在祭奠儀式上使用啤酒的證據。

埃及最高文物理事會指出，英國考古學家率先在1900年代初期發現該啤酒廠的存在，但卻無法確認該廠位置。

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