阿根廷或發現最古老泰坦巨龍化石　存活在1.4億年前

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-01 23:06

科學家2月28日稱，2014年在阿根廷出土的泰坦巨龍（Titanosauria）化石，可能全球有紀錄以來，最古老的泰坦巨龍化石。科學家推估，泰坦巨龍目前是地球史上已知的最巨大陸地生物。

中央社報道，阿根廷拉馬坦薩大學（National University of La Matanza）發布的研究分析指出，這頭約20米、名喚Ninjatitan zapatai的泰坦巨龍是2014年在阿根廷西南方的內烏肯（Neuquén）出土，1.4億年前白堊紀初期活躍於現今的巴塔哥尼亞高地（Patagonia）。

恐龍名字是以發現牠的阿根廷古生物學家、暱稱Ninjatitan zapatai的阿佩斯特吉亞（Sebastian Apesteguia），以及技術員沙帕塔（Rogelio Zapata）兩人的名字而來。

聲明引述阿根廷國家科學及科技研究委員會（CONICET）研究人員加利納（Pablo Gallina）說：「這個化石之所以重要，除因是新種泰坦巨龍，還因牠是全世界記錄到最老的泰坦巨龍一員。」

「泰坦巨龍」是蜥腳類恐龍（sauropod）的一種。蜥腳類恐龍有着長長的脖子與尾巴，吃素的牠們應是歷來地球上最大的陸地動物。

研究人員聲明指出，這個新發現也把泰坦巨龍存活的年代前推到更早的白堊紀初期，比先前認定的6600萬年前白堊紀晚期還要久遠。

這份新研究刊登在阿根廷科學雜誌Ameghiniana。

之前《國家地理雜誌》在「十大巨獸排行榜」的專題節目中訪問過另一阿根廷古生物學家伊維里庫（Lucio Ibiricu），他根據另一泰坦巨龍化石研判，這種巨獸甚至可以長到約40米長，不用特別抬頭就高達9米，身形恐比藍鯨還巨大。