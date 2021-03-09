浴室吹出怪風？美國女租客驚揭鏡後藏「密室」　拿起鎚仔獨自勇闖

環球趣聞
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美國紐約一名女子發覺家中就算開暖氣仍覺得冷，甚至「感覺有涼風吹進」，不堪其擾下決定尋找風的來源，直到取下鏡子後才發現後方竟通往一個「密室」，讓她直呼不可思議，大膽的她甚至還進到裏面一探究竟。

美國紐約女子哈特索（Samantha Hartsoe）在TikTok上傳影片，她指出家中浴室並沒有窗戶，但每當她進入浴室時「總會感受到一陣陣涼風」，當她站在門口時、她的頭髮是微微吹動的，所以她走進浴室，感覺到冷空氣吹在她身上。在用手撫摸浴室的通風口和任何可能的孔洞之後，哈特索很快意識到怪異的地方來自鏡子……

拿起鐵鎚獨自勇闖　全程拍片紀錄　點擊放大瀏覽影片截圖▼▼▼

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哈特索將鏡子取下後，驚見後面並不是牆而是一個洞，裏面還有大大的通道，似乎連接到另外一個密室，為了了解裏面有什麼，哈特索便找來朋友陪伴她，友人約翰（John）抵達後驚呼連連，更擔憂「萬一裏面有住人怎麼辦？」，形容這很像韓國電影《上流寄生族》的情節。

哈特索為了自衛，還帶了把鐵鎚進入密室，發現其實就是另外一間公寓，但已廢棄且似乎還尚未完工，裏面堆積不少垃圾，可能是過去施工時工人留下來的、看起來並沒有人居住，公寓還有一條通往前門的樓梯，哈特索隨後也將前門鎖上，以免有心人士從此進入、通往她家。哈特索在影片最後還說「活着出來了，我的房東明天會接到一個有趣的電話」。

這段影片上傳後已積累超過1000萬觀看數，網友紛紛對這間密室的存在感到震驚，有人說「這很可疑，尤其是垃圾袋和水」、「我還是為妳感到害怕」，也有人讚嘆哈特索探究真相的勇氣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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