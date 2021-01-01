日本資深蔬果店員驚見「藕中藕」掀熱話　網民：密集恐懼症發作

日本一名從事蔬果業超過10年的網友日前在整理蔬果時，驚奇發現一顆蓮藕切開後竟還暗藏一顆形狀完整的小蓮藕，他將照片分享到網路後，讓許多人看了相當震驚，紛紛直呼：「密集恐懼症發作了！」而這張照片也在日本推特界掀起話題。

日本網友在推特發文貼出一張照片，日前他切開一顆蓮藕時，意外發現這顆蓮藕的孔洞結構中竟還藏有另一顆結構完整的小蓮藕，讓他看了忍不住驚呼「我從事蔬果行業10年了，還是第一次見到蓮藕裡長蓮藕」。

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照片曝光後引起大批網友熱議，大家看了都相當震驚，紛紛轉傳分享，「看起來就像是俄羅斯娃娃」、「我的密集恐懼症發作了」、「蓮藕懷孕了！」，也有另一名擁有數10年蔬果業資歷的網友表示，「我到現在也只看過一次」，而這張照片一度登上日本推特熱門排行榜首位，震驚許多日本網友。

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