天文學家發現「鬼影」神秘霧團　奇異到無法解釋被喚作「WTF」

撰文： 臺北天文館 最後更新日期： 2021-02-18 19:02

2019年9月，天文學家在檢視無線電波望遠鏡的觀測資料庫時，發現了一個非常奇特的物體，經過多項比對後，發現該物並不屬於任何已知的天體，同時天文學家給它上了一個標籤，「WTF」（英語中有「什麼鬼東西」之意），而下圖是一個類似於鬼影般的無線電波發射團，如同一個宇宙中的煙霧懸在太空中，不僅如此，幾天後，另一位同事又發現了第二個，比早先發現的更大一團。

這些圖像是由澳洲平方公里望遠鏡陣列得到的，過去探索宇宙的儀器還無法見到這麼暗的天體，而如今由於等效口徑加大，可以看見比以前更小、更暗的天體，而且由於資料量巨大，原先預期要透過人工智慧深度學習發現新的天體，但誰也沒想到事情這麼不可預期，這些「WTF」都是單純用肉眼搜集資料時見到的，這些神秘的「霧團」被研究團隊正式命名為ORCs（Odd Radio Circles，奇怪的無線電圈）。

起初，研究人員懷疑這是因軟體臭蟲或故障而產生的一種人工失誤成像，但是當你使用了其它電波望遠鏡仍能看見它們時，那就不是這個原因了，目前研究團隊仍然不知道它們有多大，甚至是離我們有多遠。在光學波段用望遠鏡觀察時，該範圍內是完全沒有東西，相當於完全透明的存在，目前針對該天體，研究團隊已經排除了多項可能：

1. 超新星殘骸？不，ORCs離銀河系中大多數恆星都很遠，而且ORCs太多了；2. 會不會是爆發星系中由恆星集團產生的電波輻射環？不，並沒有見到任何潛在星系的蹤跡；3. 會不會是電波星系中看到的巨大電波瓣？不太可能，因為ORCs相當接近圓形，與電波瓣的纏繞狀況差異甚大；4. 會是愛因斯坦環嗎？也許是電波星系被重力透鏡效應彎曲成一個圓？仍然不可能，ORCs太對稱了，而且在這些天體的中心也看不到一個恆星群集。

對天文學家來說，這是一項棘手的工作，從為數不多的發現中估計，他們認為天空中應大約有1000個ORCs，目前正在用望遠鏡搜尋更多的ORCs，並試圖了解它的成因；究竟它是一種全新的發現，或是我們已知卻用了另一種不同的方式看它？不論狀況為何，都令天文學家感到興奮。

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